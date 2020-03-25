潮牌Mega Sale　瘋狂劈價低至兩折

平時大家聽到減價通常都係指某一個品牌式者某一間Select Shop進行優惠，但今次要話畀你知減價嘅係要用集團及商場規模去形容！尖沙咀新港中心向來猶如i.t「主場」，皆因商場之內一直有為數不少全屬i.t旗下的潮流品牌包括：AAPE BY*A BATHING APE、b+ab、：CHOCOOLATE、FIVE CM、izzue及tout a coup專門店進駐，加埋引入世界各地潮流精品的i.t、double-park及I.T OUTLET，基本上時裝人行得入去商場都好難「全身而退」。

由即日起至3月29日（ AAPE BY*A BATHING APE及i.t至4月2日）i.t就於新港中心內上述指定店舖進行Mega Sale @ Silvercord優惠活動，折扣優惠低至兩折，當中精選歐美日韓各路潮牌服飾多達百個，美式街頭風格或者日系簡約服飾都包攬其中。其中AAPE BY*A BATHING APE更是首度參與優惠活動，一眾猿二代Fans可以盡掃心頭好。