【貴族生活】後印象派大師梵高　一生傳奇

下星期一（3月30日）是已故荷蘭後印象派大師梵高（Vincent van Gogh）的生忌，作為近代最偉大的藝術家之一，其短暫一生非常傳奇，曾因一時之氣割下自己的左耳，又入住過精神療養院，最終在麥田中以吞槍形式了結生命。

說到梵高的作品，以筆觸有力、色調強烈、風格具前瞻性見稱，代表作包括《星夜》、《向日葵》、《麥田與烏鴉》等。值得一提，梵高於生前只成功賣出一幅作品，但離世後，其作品卻備受收藏家追捧，多幅作品都在拍賣市場中取得佳績，成交價甚至高達數億元！像作品《嘉舍醫師的畫像》，早於1990年的一場拍賣會中已造出8,250萬美元（約6.43億港元）的成交價！另一幅作於1889年9月的油彩畫布作品《田野裏犁地的農夫》，其成交價亦高達8,130萬美元（約6.34億港元）。

由於梵高的作品受後世推崇，世界各地不時舉行回顧展，最近一個是在英國倫敦南岸（South Bank）舉行的《Meet Vincent van Goah》，透過一系列立體影像和特製場景，引領觀眾走進這位畫家的內心世界，探索其創作背後的故事。