宅在家也大開眼界！精選免費平台任睇

相信不少人宅在家已經一段時間，不能每天都只是煲劇、打機，一齊瀏覽有用網上平台，為自己增值吧！(設計圖片)

近日疫情再現峻情，減少外出是預防病毒的最佳對策，小朋友延遲復課，而上班族亦繼續Home Office，老老實實，宅在家都已經一段時間了，不能每天也只是煲劇打機吧！

做人一定要學習，一些本地機構已陸續為大眾開放免費的線上平台，而外國也有不少免費的電子資源，除了學習平台，亦有關於藝術的平台，以下就為大家精選了8個優質的免費電子資源網站，包括圖書、教學和藝術範疇等，讓大家打發時間之餘又可以增值自己。

免費觀賞資源

東京迪士尼樂園 表演開放

米奇老鼠、公主是不少小朋友的好朋友，香港迪士尼樂園休館中，小朋友一定好掛住，而東京迪士尼樂園及海洋樂園更早於2月份便全園關閉，但現在安坐家中，都可以免費欣賞園區內的精彩表演，只要瀏覽官方Youtube頻道便可，3月25日播放海洋夜間表演、3月31日是莉蘿的歡樂夏威夷餐宴。

2.美國百老匯 歌劇任睇

著名於票價高昂的美國百老匯音樂劇，現在竟然可以免費觀賞，網站推出期間限定優惠，任何人申請後都可以有7天時間免費任看超過300部音樂劇和歌劇，當中包括《CATS》、《歌聲魅影》、《仙樂飄飄處處聞》等經典，一於在家上演百老匯！

3.奧地利維也納國家歌劇院

聞名於世的奧地利維也納國家歌劇院，在此嚴峻時期開放了經典歌劇作品，包括格納《齊格飛》、普契尼《托斯卡》、羅西尼《灰姑娘》等等，只要註冊為會員即能於線上觀賞，精彩歌劇立即在家演出。

免費閱讀資源

香港公共圖書館 以讀攻毒

本地公共圖書館早就因應疫情而閉館，而早前部分圖書館曾作有限度開放，不過隨着關鍵時期來臨，圖書館再度閉館。明白書蟲們的寂寞，香港公共圖書館現有11個電子書館藏，包括中文、英文及有聲電子書，部分中、英文電子書館藏更增加了借閱限額，讓大家安坐家中，以讀攻毒！

1.亞馬遜圖書 開卷有益

差不多全世界都停學，亞馬遜為全球孩子上線了Audible Stories，所有有聲書皆免費收聽，內容覆蓋學齡前到經典文學，毋須下載App、毋須登錄無廣告，更具備英文、德文、法文、西班牙文、意大利文與日文六種語言，多個國家及地區的孩子也受惠。

2.英國劍橋出版社 信心保證

可說是名牌中的名牌，英國劍橋出版社因應疫情，提供700本旗下出版過的書籍的網上閱讀版，免費閱讀期至5月底，書種應有盡有，當中還包括了一些基督教及神學著作，適合有信仰人士潛心研究。

免費學習資源

1.Kids’s Pages 大量工作紙

小朋友終日無所事事、玩耍至上，不如都花少少時間學習英語，一個以英語為主的專頁，收錄了大量免費學習資源，例如字母卡、快閃學習卡及工作紙等，小朋友可通過圖片增加對英文生字的認識。另外亦有小朋友至愛的兒童故事，例如《伊索寓言》、《安徒生童話》等經典著作，適合親子共讀。

2.Learn English Podcast 生活化用語

由英國文化協會發行的應用程式，當中有超過60個單元學習，內容以日常生活為主，讓小朋友可邊聽邊學英語，並能夠在生活上有所運用。

3.Toys from Trash 用廢物學STEM

印度著名玩具發明家Arvind Gupta，擅長利用垃圾和日常用品來設簡單卻富教育意義的低成本玩具，並曾贏得多個獎項。他在網站中免費分享了多個DIY玩具手作的教學影音，例如電動摩打、會跳動的紙昆蟲等，讓小朋友於製作玩具的過程中學習科學和設計原理，適合親子齊參與。

網址：www.arvindguptatoys.com

免費藝術資源

香港藝術館及香港文化博物館 網上優遊

藝術不一定是高深的，既然大家都要乖乖留在屋企，不妨趁這段時時間增值自己，享受一下慢活，如過往甚少參觀博物館，現在留在家中都可以欣賞當中展品了。香港藝術館與香港文化博物館，均將部分珍貴館藏資源放上「Google藝術與文化」網站，而且是免費開放給市民於網上觀看呢！

香港藝術館 - Google藝術與文化

香港文化博物館 - Google藝術與文化

1.歐洲17個博物館 網上Virtual Visit

在防疫高峰期間，歐洲17個博物館免費線上開放，大家可透過3C產品近距離接觸藝術品，恍如親到現場，輕鬆欣賞各地的藝術品。