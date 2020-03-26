生肖指數　是日吉星：雞

鼠：↑ 得到家人和愛人的支持和鼓勵，使你放心做自己想做的東西，心情愉快。

牛：→ 要做任何事情都好，都要先小人後君子，事先列明條件，免得日後爭拗。

虎：→ 與其集中不到注意力的話，倒不如早點回家休息一下，明天再做吧。

兔：↓ 人生總會有悲有喜，只要時刻保持冷靜和清醒頭腦，就能應付一切事件。

龍：↓ 人際運稍微出現弱勢的一天，可能會和朋友出現爭執，別太堅持己見。

蛇：→ 工作有不少爭拗，但如果你能有信心面對的話，競爭反會激發你的潛能。

馬：→ 凡事如果能用正面的角度看，你會發現所有事情都會覺得容易辦很多。

羊：→ 個人言行將會引來一些人不滿，而對你的公眾聲譽有不好的影響。

猴：↑ 運勢上升，不妨精心打扮，有機會遇上心儀已久的人！宜積極進取一些。

雞：★ 得到各部門的支持，辛苦的工作，今天總算大功告成。財運正在上升中。

狗：↓ 是日沖煞，老是往壞處想，幫不了忙之餘，反而誤事，多看書有助運勢。

豬：→ 心浮氣躁是重要的致命傷，保持頭腦清醒，就能夠百戰百勝，穏操勝券。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌