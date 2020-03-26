【健樂事】國際菠菜日　識食4大貼士

還記得大力水手Popeye嗎？被譽為「蔬菜之王」的菠菜，正是Popeye至愛的「大力菜」，每次對付壞人時，他總會吃一罐讓體力大增……沒錯，有科學研究發現，含鐵質與硝酸鹽的菠菜，確實能令肌肉變強，猶如為引擎注入更多燃料，而且菠菜還蘊含纖維、葉酸、蛋白質、胡蘿蔔素及多種維他命，只要懂得食用，即可發揮保健作用，有助預防便秘、貧血、高血壓、動脈硬化、視力退化等。

中醫學有不時不食的理論，而春天是菠菜的盛產期，所以很適合食用，可收滋陰平肝、養血去瘀、止渴潤燥、清理腸胃熱毒等功效。趁今天是菠菜日（National Spinach Day），分享4個食用菠菜的貼士，希望大家食得健康！

貼士1：切勿放太久

菠菜中含硝酸鹽，本身無毒性，但它可轉化成亞硝酸鹽，引致正鐵血紅蛋白血症，令患者皮膚呈青紫色，初生嬰兒、孕婦、蠶豆症患者及長者較易出現相關中毒症狀，因此洗菜及切菜後，應盡快烹煮，不宜放太耐，以免硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽。

貼士2：隔夜可致癌

正如貼士1所指出，菠菜含硝酸鹽，吃剩了應倒掉，不宜留作隔夜菜，因再次加熱後，硝酸鹽會轉化為亞硝酸鹽，可致癌！

貼士3：提防變「油菜」

菠菜可以拿來炒或烚，但不宜用作打邊爐，因它是非常吸油的菜！以200克菠菜為例，本身只有50卡路里，但是能吸收13.9克油分，當它浸入滿布油分的火鍋湯底，就會成為名副其實的「油菜」，熱量可瞬間升至175卡路里！

貼士4：不宜夾豆腐

坊間一向有菠菜、豆腐不能一起吃的說法，因菠菜含草酸，豆腐則含鈣質，兩者是「相剋」，可增加患腎結石的風險，但有研究已否定有關說法。不過，菠菜中的草酸會與豆腐中的鈣結合，形成人體不容易吸收的草酸鈣，所以兩者同吃會令鈣質較難被身體吸收。