IB考試取消我會怎樣做？

因為新冠肺炎情況惡化，IBO官方決定取消5月份考試。筆者教育中心都收到海量查詢有關安排，例如考試取消了怎麼辦，分數怎樣計算，大學條件取錄又怎樣安排等等。筆者認為可以從學生預計分，校內考試和內部評核分數（IA）的做成績做出應對策略。

校內預計分不高的學生

這一類的學生一定要特別小心，IBO取消了考試，首當其衝的就是這些學生。為甚麼？因為他們本身預計分差，就算之後發力，因為考試取消，都無所作為了。好不容易拿到的大學取錄好可能報銷。筆者從事IB教育多年，其實真的見過很多考生，由24-26 分，一下子IB大考去到35-37分，這樣的例子屢見不鮮，所以取消考試對這類學生最不公平。筆者建議這類學生一定要勤加準備考試內容，一旦學校給你不好的成績，必須要求校方給你多一個模擬考試，去申訴，證明給學校看，你值得更高的分數。如果學生這個時候，以為考試取消，就不溫習，又沒有準備，當機會來了，你也一定不能把握。

預計分高，但是校內模擬考試失手

因為預計分出爐的時候是大概10月，但是10月之後，大部分IB學生都會再考多一次模擬考試，由於這個考試純粹是象徵性的，對預計分已經毫無作用，很多IB學生就怠慢了，做成有些IB預計分40+ 的學生，可能模擬考試只有30多分。如果IB取消了，這些學生一樣會受到影響，因為預計分將會調低，影響你本身將要就讀的大學。對應策略同第一類學生一樣，不要坐以待斃，準備自己可以隨時上陣考試，無論是IB的補考，還是校內考試申訴，出擊的時候，你一定要有十足的把握，才能贏得這場仗。

預計分高而且校內考試高分的學生

這類學生大多數是IB考試取消的受惠者，因為取消了大考意味着IBO只會用校內成績取決，筆者相信這類考生的問題不大，因為成績不好而申訴的機會非常微小。但是由於停課，考試取消的原因，很多IB菁英很可能未能完成所有IB課程。例如未來大學選讀Science 的學生，很可能IB 的生物化學還未學畢，9月就要升讀大學。筆者可以預見的是，這類學生很可能第一年入讀大學的時候，有機會吃不消，因為很多課程可能其他學生已經學會，但是自己在大學才剛剛碰到。所以筆者建議，除了與大學相關的科目，就算考試取消，學生如常準備，把未學的通通學完，另外的科目就是數學。基本上，除了藝術戲劇，所有科目都要數學，微積分，統計學Z-test， Normal distribution等等這些是非常常見的數學應用。當年筆者在中文大學讀的社會學，當中需要用的數學統計方法，全部都在IB課程學到。

結語：

IB考生不用恐慌考試取消，只需要按着以上3種類型的學生，為自己分類，做好最壞的打算。不要浪費每天的時間，繼續學習，繼續進步，這是自古以來所有成功人士的道路。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣