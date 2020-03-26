PUMA x RHUDE　賽車運動結合簡約主義

由Rhuigi Villasenor於2015年所創的洛杉磯街頭服飾品牌RHUDE，設計不時會從賽車運動擷取靈感，以往亦曾經二次創作過推出「RHONDA」系列，惡搞日本汽車品牌HONDA。今季PUMA就再度與RHUDE推出第二季聯名系列，設計風格糅合賽車運動及簡約主義，透過重新設計徽章、品牌標誌及印花圖案，將RHUDE街頭元素融入到PUMA復古運動風格當中。

不同質感素材打造

系列主打鞋款Performer RHUDE及Alteration NU RHUDE同樣運用了多種不同質感素材去打造，前者從PUMA網球鞋款演變而成，透過將反光物料、磨砂皮革、尼龍內襯及絨面皮革Formstrip標誌結合，從而勾勒出嶄新現代的輪廓；後者則於剪裁及縫線細節營造出未來感，其不對稱波浪線條與豐厚鞋底為鞋款增加復古味道。此外，聯名系列更有推出一款多功能背心外套，採用全棉製造並加入如同汽車安全帶的塑膠扣以便調節鬆緊，前方更配預啪鈕及大容量拉鏈口袋，以及聯名系列專屬標誌刺繡，實用性最適合鐵騎士着用。