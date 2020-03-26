三界五行：中華文化　字字玄機

從「信」，「戰」、「獄」這三個字，可以悟出玄機。信，由人與言組合而成。慎言、守諾、一言九鼎的人，就是信。

戰，由兩個口，一個甲，一個戈組合而成。兩個口象徵爭吵，接下來，披甲執戈，開戰了！這是國與國之間的寫照。人與人又如何？我們看新聞報道：「初則口角，繼而動武」，也就是這樣。

獄，由兩個犬與言字組成。這是「會意字」，兩犬相吠，最後被主人關起來了。也寓意人因爭執而動武，打傷或打死對方，都難免牢獄之災。

事物不斷變化，「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」，「戰」字，去了戈，加了「礻」就是「禪」，禪修最高境界。「獄」字上面加一座「山」，成了「嶽」，泰山壓頂，有所忌憚，知所收斂，爭吵聲平靜了。中國有五嶽，分東南西北中，東嶽是泰山，南嶽是衡山，西嶽是華山，北嶽是恒山，中嶽是嵩山。泰山是衆山之首，是古代帝王封禪的聖地，伏羲氏、神農氏、炎帝、黃帝、顓頊、堯、舜、禹、湯、周都曾到此拜祭天地。秦始皇、漢孝武帝、漢光武帝、唐高宗、唐玄宗、宋真宗也曾上秦山封禪。「禪」字與「嶽」字自古結不解之緣。南嶽衡山，「夀比南山」，衡是平衡，均衡平衡，人就健康長夀。北嶽恒山，恒是恒久永恒。南是陽，北是陰，南衡北恒，陰陽調和。華山論劍、嵩山少林，是習武之地，武字由止與戈組成，「止戈為武」，止戈息爭是武的最高境界。

方向宇