靈敢侶情：做人不要太善忘

美國名嘴艾倫迪珍妮絲（Ellen DeGeneres）在疫情隔離之下，繼續貫徹她作為Comedian的風格，在社交網以「我好悶」為題，每天自拍一些生活片段，例如致電名人朋友、玩砌圖、玩魔術失敗。

相反，另外一些名嘴如Jimmy Fallon和Jimmy Kimmel，則以短片為社會的不同族群籌款。雖然籌得不多，但就被網民大讚有人性、很貼地。

對比之下，Ellen這個無聊得來有時算幾好笑的舉動，便惹來部分網民鬧爆。

「你有無考慮過手停口停的觀眾？你有錢，隔離都不愁生活，我可笑不出！」

人就是善忘。

Ellen的節目，雖不是主打慈善，但其實，她經常發掘小天才，又不時邀請患有先天性病的小朋友、要照顧自閉症兒童的家庭、與家人相隔兩地的軍人太太、從事社區工作的市民上節目，並且進行捐助和送出驚喜，每每動用幾萬甚至幾十萬美元。而每年聖誕，她亦會進行12天送禮活動，請觀眾去旅行、資助有需要的讀書等等。

至於她個人，亦有一個拯救大猩猩的基金。

雖然，錢不是全部由她付出，但相比起其他名嘴，每天在節目又罵又笑領導者，她算做得很多。

她只是沒有在疫症之下籌款，送幾千元美金出去。

奈何，人就是善忘。有些，還會狠狠地拋下一句：「你都係想搵錢啫！成個搵錢格！」

這樣獎罰不分的想法，會造就怎樣的世態？

就是：平日不用做好事，有事才出來做少少，就夠了！反正，你每天做，人都會在有事時、需要自保時忘記你。

你想不想這樣？

做人，不要經常忘記別人的付出，因為，被遺忘的東西，最後只會被淘汰，繼而在你的世界消失。

大家都辛苦了，引用Ellen的一句︰Be kind to one another。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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