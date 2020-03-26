親子也移民　移居馬來西亞篇（下）

除了近期的新冠肺炎疫情，土地問題向來都是港人最關注，打工仔成世人只為供幾百呎。原來相同樓價在馬來西亞，卻可以換來大10倍的居住空間，難怪不少香港人都心動想移居馬來西亞或者物業投資。今集方太會帶大家到馬來西亞吉隆坡睇樓，並會探討當地的教育制度，為下一代鋪路。

究竟在馬來西亞，買樓好定係租樓好？香港納米樓的價錢，在馬來西亞可以住幾大？馬來西亞有甚麼主流教育課程？相比香港的填鴨式教育制度，在當地讀書有甚麼優勢呢？今集都會一次過話你知。

香港人移民的熱門國家，除了馬來西亞外，其實還有日本。究竟移民日本有甚麼要留意呢？移民專家會深入淺出拆解當中的細節。

專營世界各地房地產的Sakura Global，業務範疇廣泛，包括物業代理，項目資產管理以及銀行貸款資訊等。

業務覆蓋美加、澳歐和東南亞，既能為投資者搜羅優質樓盤，亦讓您在投資海外物業時，安心地把握先機。

香港人鍾情的新山同檳城，最近推出精選樓盤。

馬來西亞新山Green Haven綠地殿堂海景公寓，鄰近關口，呎價僅約港幣$1,300起。相隔柔佛海峽，15分鐘到達新加坡關口，生活配套橫跨星馬兩地！

另外檳城Straits Residences，尊貴全海景項目，坐落高尚遊艇會、海峽岸廣場，約100間商舖及超市，提供完善生活配套。