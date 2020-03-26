FOG ESSENTIALS x CONVERSE　黑白雙色聯乘

雖然大家成日都將高級時裝與街頭服裝混為一談，而近年亦的確不少重量級時裝品牌樂於「放下身段」與各街牌單位打成一遍，攜手推出話題性十足兼且吸金能力極強的聯名系列。好似由Jerry Lorenzo主理的洛杉磯潮流品牌FEAR OF GOD，早前就搭上意大利時裝品牌ERMENEGILDO ZEGNA打造了一系列奢華聯名服飾；雖然成功上位進軍高級時裝領域，但Jerry Lorenzo無忘記照顧一眾鍾情美式街頭風格的Fans。今次再次以定價平一截的支線FEAR OF GOD ESSENTIALS與CONVERSE推出聯名鞋款，實行滿足不同用家需要。

FEAR OF GOD ESSENTIALS x CONVERSE聯名合作其實並非首次，雙方早於2018年尾已經以經典鞋款Chuck Taylor All Star '70為藍本推出聯名版本。今次最新設計亦沿用此型號，運用米白及黑色展現雙色美學，帆布鞋身襯上皮革鞋舌，於色調與質感方面營造出豐富層次，除了左腳鞋踭有「ESSENTIALS」字樣膠章凸顯聯名身份外，特意延長的鞋帶配合後跟織帶拉環，令鞋帶可以環繞鞋身的着用，亦是聯名鞋款的招牌特色。