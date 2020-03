惠康及旗下超市　為有需要社群安排優先購物

【特約報道】疫症肆虐期間,食品及日用品需求急劇上升,為讓社會上有需要人士能夠更方便地購買所需物品,惠康及旗下特色超市,包括Market Place by Jasons, 3hreesixty, Oliver’s the Delicatessen and Jasons Food & Living合共超過300家分店, 將會為65歲或以上長者、孕婦及殘疾人士,在特定時段安排優先購物服務。

由四月一日(下周三) 起,惠康及旗下特色超市將會安排所有分店由開始營業時間至上午九時正為特定購物時段,屆時,受惠社群可優先結帳,同時,店內職員亦會為有需要人士提供特別協助,包括協助提取放置於貨架較高位置的貨品、將較重物品送到收銀處等。有關安排暫定實行至四月三十日,屆時會再檢視情況以考慮延長。

自疫情爆發以來,惠康的團隊一直緊守崗位,加快運作使貨品盡快上架,為市民提供日常所需。同時亦一直關懷社區,希望今次在疫症下的特別安排,能夠為十八區內有需要的社群提供更便捷的服務及舒適的購物體驗,亦感謝顧客的支持及對是次特別安排的體諒。通過社會各界努力,相信香港定能攜手克服今次的挑戰。