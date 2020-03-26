尖咀酒店外賣自取　有折抵吃

本地疫情反反覆覆，近日專家建議大家盡量留在家中，不要去聚餐，如果大家唔能夠WFH逼住要返工，而本身又廚藝不精的話，最近不少酒店餐廳都推出外賣優惠和折扣，好似今日集中介紹3間位於尖沙咀的酒店餐廳，集中、西美饌，外賣自取的話，價錢較堂食更抵添呢！

午市自取套餐 平均$100有找

尖東一間五星級酒店內的高級中菜廳及意大利餐廳推出的外賣自取套餐，平均HK$100有找。其中高級中菜廳於於中午12時至下午2時45分提供的午市自取套餐，包括兩款點心和1款自選炒麵或炒飯，點心有「蝦餃皇」、鳳城糯米包或鮮肉小籠包等供選擇，至於炒麵或炒飯則有12款選擇，包括金牌貴妃雞飯、馳名蜜汁叉燒飯、滑蛋帶子炒河粉、XO醬乾炒豬頸肉河等。

想品嘗小菜或與朋友分享的話，可選擇HK$120的全日精選套餐，有前菜、小菜及白飯，前菜有香脆椒鹽豆腐粒、惹味椒鹽鮮魷、欖菜四季豆、清新青瓜海蜇頭等；而小菜則有千島明蝦球、豉油皇煎鱈魚球、蝦味淮山爆豬爽肉、南乳粉絲燜粗齋及鮮淮山銀杏炒雲耳等選擇（每日中午12時至下午2時30分、晚上6時至10時供應）。惠顧中式套餐，更再以HK$10優惠價點選例湯和白灼菜心1客。

此外，酒店的意大利餐廳提供全日精選套餐作外賣自取，包括有紅酒燴牛尾伴絲苗、燴牛肋肉伴絲苗、意式香草番茄烤雞扒伴絲苗、香蒜露絲瑪莉烤豬扒伴絲苗或Carbonara等15款選擇，套餐更附送意大利菜湯，每款只需HK$98。（每日中午12時至下午2時30分、晚上6時至10時供應）。

中西午市套餐8折起

臨近購物大道的一間五星級酒店，其中菜廳及供應國際菜式的西餐廳，皆特別推出外賣自取的8折午市套餐及單點美食。西餐廳的午市套餐由HK$178起，包一客沙律或龍蝦湯，主菜有意粉Arrabbiata、炒飯或重量級漢堡，並附上一客水果沙律。單點推介有東南亞風味海南雞飯、泰式紅咖喱鴨等，午市及晚市都有供應，只需HK$148起。

中菜方面，3道菜的午市套餐也不過HK$198，大家可以揀選是日老火湯或手拍溫室小青瓜，而主食則是4選1，有蜜餞西班牙黑毛豬叉燒煎蛋絲苗、喇沙湯鮮蝦魚腐新竹米粉和惹味的四川麻辣擔擔麵等，再配一個時蔬，一個人吃絕對飽肚。集團於中環同店名的中菜廳，菜牌略有不同，外賣自取都是9折，全日有10款粉麵或飯供應，如蒜香牛鬆炒飯、鮑汁雞絲炆烏冬等，每客只需HK$120，大家亦可選擇主餐牌菜式或午市點心，豐儉由人。

7折品嘗星級美饌

如果想品嘗星級粵菜，位於彌敦道的一間五星級酒店高級中菜館，由即日起至4月30日期間的上午11時至下午2時30分，及晚上6時至10時，推出外賣自取7折的優惠。大菜包括脆皮炸子雞、紅酒燴牛尾、枝竹火腩紅炆龍躉翅煲和豉油王乾煎中蝦等，甚至連北京片皮鴨都有供應，大家可以外賣回家，與家人享受到酒店星級美食。