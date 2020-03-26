Hyundai IONIQ Hybrid小改款　慳家混能新裝上陣

Hyundai IONIQ Hybrid小改款抵港，不單止換上全新3D設計面罩、LED頭燈、雙間LED日間行車燈及V形 LED尾燈，就連腳下的17吋合金輪圈亦屬新設計，賣相更添時尚。至於車廂，全新設計的中控台加入了電鍍飾條，豪華感提升。新的8吋輕觸屏幕系統，連接藍牙，並支援Apple CarPlay及Android Auto。下方的中央冷氣出風口接連輕觸式冷氣調控。波棍前方更增設Qi手機無線充電及USB充電插座，體貼用家所需。

車載由電動馬達與Kappa 1.6 GDi汽油引擎組成的油電混合動力系統 ，動力輸出數值維持不變。配上有先進電池管理系統，能自動於引擎與電動並用、純引擎驅動、純電動及回收電源為電池充電4種模式之間無縫切換，並可透過軚環後方撥片控制制動能量回收，成就不錯的耗油效率，廠方公布綜合耗油量 4.4L/100km。

規格表

車型：四門五座位混能車

引擎：直四GDi

容積：1,580c.c.

最大馬力：105ps/5,700rpm

最大扭力：15kgm/4,000rpm

馬達：永磁同步電動馬達

馬力：43.5ps

扭力：17.3kgm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：六前速雙離合器自動波箱

懸掛：（前）麥花臣、（後）多連桿

制動：（前）通風碟、（後）實心碟

車身體積：4,470×1,820×1,450mm（長×闊×高）