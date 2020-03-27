白羊：感情關係或較不穩，宜多予耐性多加溝通。事業運稍佳，公事勞累，須善用時間。

金牛：精神狀態及體能欠佳，工作壓力較大，多休息多睡眠並注意飲食，可助維持表現。

雙子：人緣及桃花運欠佳，感情及親子關係或較不穩，避免攜眷社交聯誼，將有助過度。

巨蟹：家庭運持續不穩，加上情緒欠佳，已婚或同居者，需多予包容，注意溝通等情況。

獅子：體能、辭令及思考力不穩，工作運欠佳，宜多休息多放鬆，以維持進度和表現。

處女：財運欠佳，約會及娛樂等開支或會較大，宜多加節約。開單、簽約等需多予耐性。

天秤：桃花運較佳，但情緒及家庭運不穩，已婚或同居朋友宜多自律，勿縱容貪歡心態。

天蠍：精神狀態欠佳，辭令及思考力不穩，小心處理文書、溝通、傳訊、運輸等工序。

人馬：社交運欠佳，人事問題或會較頻，需小心處理意見分歧，多作協調，助維持穩定。

山羊：情緒不穩，家事及公事等問題或會較頻，多予耐性及多休息多睡眠，將有助改善。

水瓶：出勤、公幹、海外項目等人事變動或會較頻，需多予耐性，小心處理及多作協調。

雙魚：人事及財政狀況均處於變動時期，小心處理朋輩金錢事宜，以免因財失義傷和氣。