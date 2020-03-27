香菇番薯雞肉電鍋飯　方便營養餐

經過一整天忙碌的工作後，相信大家都已經很累，不想用太多時間弄晚餐。今次跟大家分享一個只需用電飯煲煮的香菇番薯雞肉電鍋飯，營養價值非常高，而且做法簡單方便，非常適合上班一族。

不同顏色番薯 各具功效

番薯的脂肪含量低，而且含有豐富的膳食纖維，能夠提供飽肚感，以及有助促進腸道蠕動，預防便秘。番薯亦含有豐富的胡蘿蔔素，是一種抗氧化物，可在體內轉化為維他命A，能夠保護皮膚和呼吸道黏膜細胞健康。大家可以根據自己的喜好來加入不同顏色的番薯。橙黃色的番薯含有較多葉黃素及玉米黃素，有助保護眼睛健康。紫色的番薯則含有較多花青素，有助增強夜間視力。

菇類含維他命D

今次這個電鍋飯加入了兩款不同的菇，分別是鮮冬菇及鴻喜菇。菇類的熱量及脂肪低，而且含豐富的蛋白質、膳食纖維、維他命D、硒質等。維他命D有助身體吸收鈣質，保持骨骼健康，減低患上骨質疏鬆的機會。麥角硫因和硒質都是一種抗氧化物質，可有效對抗自由基對身體的侵害，有預防癌症和心血管疾病的作用。

肉類方面，如果大家不喜歡雞肉，亦可以用同樣含有豐富蛋白質的豬肉或牛肉來代替。

【香菇番薯雞肉電鍋飯】

材料：（2人分量）

白米 1杯

雞柳 4條

鮮冬菇 6粒

番薯 1條（100克）

鴻喜菇 1棵（約100克）

水 1/4杯

醃料：

豉油 1茶匙

糖 少許

鹽 少許

調味料：

日式醬油 1湯匙

味醂 1湯匙

做法：

1.將雞柳洗淨，切塊，用醃料醃10分鐘。

2.鮮冬菇去蒂洗淨，切片，備用。

3.鴻喜菇去蒂洗淨，備用。

4.番薯去皮，切粒，並立即浸在水中，以防氧化變黑色，備用。

5.電飯煲內倒入米，加入水及調味料。

6.按次序在米上面鋪上番薯，鴻喜菇，鮮冬菇及雞柳。

7.按掣煮飯。

8.煮熟後，開蓋，拌勻即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。