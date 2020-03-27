「愛心獎」連繫世界　弘揚善行

【營業資訊】發源於香港的「愛心獎」，旨在傳遞大愛，詮釋仁慈，讓華人良善的力量溫暖人間，正如其標誌的寓意－愛心似水滴，融入大海，永不乾涸，生生不息。按創辦人林添茂規劃，每年「愛心獎」都會從社會上發掘慈善文明先行者、企業慈善領導者、造福社會大眾者、匡正社會風氣者及救助老弱無依者，透過機構代表推薦參與甄選，再通過評委初選、複選和終選多輪的評分，投票選出當屆得獎人，希望藉?協助得獎人組織之行善網路發揮最大效益，實現「愛心水滴 匯流成海」的願景。過去14屆「愛心獎」共選出82位愛心楷模，種種的感人事?，感動?一眾評委，也感染着周圍的人。

值得一提，第一屆至第九屆的評選活動主要集中在港澳台地區，第十屆起已將評選區域延伸至內地，及至上屆更選出6位外裔華人，包括在國際慈善教育界佔重要席位的王振耀院長、慈善藝術家張淑芬、美裔善二代艾利雅、法裔台籍神父劉一峰、公益機構創辦人孟維娜，以及老兵守護者孫春龍，為通往華人世界鋪設康莊大道，務求結合兩岸四地以至全球華人、華商的力量，共同實現愛心夢想。

第15屆．2020「愛心獎」即將啟動，甄選範圍由兩岸四地拓展到全球華人世界，並已篩選出美、加、澳、新加坡、印尼、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓等9個眾多華裔國家重點試辦。五大洲華人聚居的國家和地區已收集逾千團體/個人資料，透過電郵和網上留訊息等方式，鼓勵各地華商組織、華籍同鄉聯誼會、同胞互助機構或華裔慈善團體等負責人推薦和鼓勵當地熱心公益者參與。現凡居住中國內地、香港、澳門、台灣，並持有當地永久居民身份證及全球華裔（華人/華僑等），不分宗教、性別、職業、年齡等，只要其愛心善舉符合獎勵標準，均可經推薦參選，截止報名日期為2020年4月30日。參選者需經本屆評選委員會委員及終選委員會主席嚴格的評選、核實，得獎人除了可獲頒獎座、獎狀，更可獲得15萬美元（約120萬港元）獎金。