首要任務！提升抵抗力

【特約報道】近幾個月大家面對的敵人非同少可，現在已經是防不勝防的時候，增強自身抵抗力是首要任務。最近很多人壓力爆煲，悶到喊、煩到癲，這種心情只會讓抵抗力下降，必須要予以緩解。任憑你有幾多口罩、洗足幾多次手，但若果本身抵抗力差，稍一不慎就讓病毒乘虛而入。眾所周知，中醫經絡穴位按摩能提升抵抗力，同時能紓解壓力。

「炎症」，中醫範指受到病邪熱毒的侵犯，需要「解熱毒」，以清熱瀉火的方式治療。刮痧能將體內熱能穢氣毒素等，借由皮膚排泄出去，繼而降火去毒除病。「痧」是一種瘀結，代表身體有阻塞，體內存在不平衡狀態，出痧正是體內熱毒在皮膚排走的表現。中醫學說：「氣不通則痛，血不通則腫」。刮痧疏散掉引發疾病的瘀積氣血，讓氣血重歸通暢，自然能調整臟腑功能、讓身體細胞得到充分氧氣與營養供應，活絡人體免疫系統。

西醫亦認同，刮痧能促進循環、提升抵抗力。西醫指出，「痧」的成因是微細循環產生障礙的現象，血液從心臟運送到全身，需要靠微血管進行調節，若微細循環無法正常運作，身體健康就會受影響。退痧過程更是自體溶血現象，刮出的痧會被身體具有免疫功能的細胞消滅，再由尿液、汗液、呼吸等作用排出體外，能激活免疫細胞，引發身體防禦功能。

我公司的養生療程如「手心經」、「韓式養生」、「刮通絡」「鬆筋捧」等療程，原理與刮痧近似，同樣能暢通氣血，助身體排走瘀血熱毒，回復陰陽平衡的健康體質。為了提供最專業的經絡按摩，我們全線的按摩治療師，均考獲由「希臘自然療法機構」頒發的「專業經絡推拿按摩師」資格，或已完成「中文大學CUSCS高級中醫推拿按摩」課程。「疫境自強」，必須保持身心愉快、健康飲食、適當紓壓。沙田客戶陸小姐說：「現在不適合去人多聚集的地方，來這裏做療程，獨立房間，做完馬上回家，真的是很好的紓壓方法。」

唐安麒美顏瘦身專門店

香港

中環干諾道中19-20號

馮氏大廈地庫

電話：3525 0388

銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心3樓及4樓

電話：2890 2198

九龍

尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心6/F

電話：2366 2318

九龍灣宏開道16號德福大廈21樓04-05室

電話：2997 3886

新界

沙田石門安群街1號京瑞廣場2期18樓全層

電話：2156 2999

上水龍琛路39號上水廣場8樓819-822舖

電話：3156 1688

屯門屯喜街2號柏麗廣場1501室

電話：2440 6188

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。