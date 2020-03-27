化妝掃分不清？　齊來學識點揀點用！

妝容不貼服？眼影顏色不夠自然？細節部分總是弄不好？那是因為你沒有好好運用化妝工具。要化一個自然、精緻妝容，善用化妝工具就是最大關鍵。一套好用的化妝掃更是不可或缺，一般齊全的化妝掃套裝內可以有多達13支化妝掃，究竟它們各有甚麼用處？就讓我們逐一拆解。

【舌形散粉掃】

基本上是套裝內最大化妝掃，質感較鬆軟。扁圓的舌形設計，抓粉能力強，較大的設計可以快速全臉上妝，輕輕幾掃便能完成定妝。

【火苗胭脂掃】

火苗形狀的尖頭設計，讓使用者易於控制胭脂的位置，輕鬆打造好氣色。

【坡形粉底掃】

坡形的設計更貼合臉部，讓使用者更方便快速的上底妝，並有助減低厚重感和刷痕的形成，令妝容更通透、自然。

【斜頭修容掃】

斜角的設計可修飾臉上的不同角度，打造輪廓線條。能貼合臉部輪廓的弧度，提亮修容一掃兩用，輕鬆打造立體感。

【斜頭眉粉掃】

貼合眉形的大小，可以畫出根根分明的眉形，也可用作填充眉粉，畫出自然毛茸的眉毛。

【斜頭鼻影掃】

貼合鼻形的斜角設計可精準地修飾鼻側影，由眉頭到鼻尖，可輕輕帶過眼瞼，打造自然的高鼻樑。

【火苗暈染掃】

火苗刷頭適用於暈染眼影，並於混合多種顏色時，讓顏色過渡得更自然。

【大號眼影掃】

適用於大面積的眼部打底，能逐少多次鋪開眼影，暈染出整個眼皮的色調。其設計貼合眉形大小，有助畫出根根分明的眉形，也可用作填充眉粉，畫出自然毛茸的眉毛。

【中號眼影掃】

圓弧形設計具良好抓粉能力，用於眼皮的褶皺處或眼皮後三分二的重點色，效果尤為出色，同時有助加深顏色。

【小號眼影掃】

掃頭扁小，適用於細微的位置，可作小範圍暈染，或用於臥蠶部位，達致提亮和上色功效。

【尖錐暈染掃】

圓錐形設計適用於眼頭和眼尾處的暈染。

【扁頭眼線掃】

扁平的設計，偏硬的質感。可用於填充內眼線、畫眼尾，營造不同的眼妝效果。

【多用途遮瑕掃】

配合遮瑕膏可用於臉部多個位置，尖頭可用於局部小範圍的遮瑕，後面的平部可用於較大的範圍。