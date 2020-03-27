三界五行：信言不美　美言不信

對於「言」，儒釋道三教都有嚴格規範。

儒教始祖孔子，曾經與魯定公認真討論過「一言興邦，一言喪邦」的話題，正因為一句話可以令國家富強，一句話可以令國家淪喪，所以，孔子教導學生，「君子敏於事而慎於言」，做事要敏捷，說話要謹慎。「可與言而不與之言，失人；不可與言而與之言，失言。」應該對這個人說的而沒有說，就對不起這個人，因為失去助他、教他、救他的機會；不應該對這個人說的而說了，就是失言。孔子又說，「巧言亂德」，花言巧語，很可能包藏違背道德的行為。

儒家亞聖孟子提倡「知言養氣」，他說：「我知言，我善養吾浩然之氣」，我懂得應該怎樣講話，所以，我可以很好地養我浩然正氣。養浩然正氣，比養生、養命更重要。

道家始祖老子在《道德經》中，多次提到少言、慎言。「多言數窮，不如守中」，為政不在多言，只需心存道德仁慈，因為如果只顧講，就沒時間和精神思考解決問題的方法。這一點，用俗話說，是「講就天下無敵，做就無力」。老子又說「知者不言，言者不知」。知，就是智，智者不多言，多言的不是智者。「信言不美，美言不信」，真話未必好聽，好聽的未必真話，也就是，苦口良藥利於病，忠言逆耳利於行。

莊子說：「天地有大美而不言」，道教主張「人法地，地法天，天法道」，法，就是依從，人類就要像天地那樣，大美而不誇誇其談。

方向宇