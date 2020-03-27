一文睇晒！HUAWEI P40懶人包

HUAWEI剛剛發表了旗艦手機P40系列，攝影能力比P30系列更進一步。（互聯網）

HUAWEI剛剛發表了旗艦手機P40系列，攝影能力比P30系列進一步提升，唔講仲以為係一部相機，即睇以下重點：

問：有咩型號？

P40系列有3部機，包括6.1吋屏幕的P40，以及同樣6.58吋屏幕的P40 Pro與P40 Pro+，後兩者為4曲面「瀑布」芒，支援最高90Hz更新率及2,640×1,200解像度。

問：鏡頭有咩唔同？

- P40：3鏡頭，包括5,000萬像素主鏡、1,600萬像素超廣角、800萬像素長焦距

- P40 Pro：4鏡頭，包括5,000萬像素主鏡、4,000萬像素超廣角、1,200萬像素長焦距、ToF

- P40 Pro+：5鏡頭，包括5,000萬像素主鏡、4,000萬像素超廣角、800萬像素10倍變焦、800萬像素3倍變焦、ToF

問：影相有咩特色？

- 全系列均配備1/1.28吋感光元件，採用2.44μm大單位像素，有助提升進光量

- 全像素八重相位偵測自動對焦，白天黑夜都能快速對焦

- 影片實時散景化，背景漸進式虛化，並支援4K延時拍攝

- P40 Pro及P40 Pro+呈現18mm的超廣角視野，以及與全片幅單反相同的3:2比例相片

- P40 Pro及P40 Pro+可拍攝最高ISO 51,200感光度及7,680fps的超高速影片

- P40 Pro+具備雙長焦鏡頭，帶來10倍光學變焦及100倍數碼變焦，官方指清晰度更勝主要對手S20 Ultra

- 拍片支援Direction Audio Zoom技術，利用3個收音咪作指向性收音，收音更清晰

問：有咩AI智能技術？

- AI Golden Snap功能，系織自動選取最佳相片

- AI Remove Reflection功能，減低鏡面反射影響

- AI Remove Passersby功能，移除擾人路人甲

問：自拍又點樣？

全系列內置3,200萬像素前置鏡頭，支援4K超高自拍錄影，P40 Pro及P40 Pro+再加入景深鏡頭

問：仲有咩特色？

- 全系列搭載Kirin 990處理器及8GB RAM，容量由128GB起跳

- 對應5G網絡及Wi-Fi 6 Plus，傳輸速度達2.4Gbps

- 最高4,200mAh電池，支援40W無線快充及逆向充電

- IP68防水防塵

- 加入人工語音助理「Celia」，用法似Siri，可答問題及計算食物卡路里

問：有咩顏色？

- P40與P40 Pro提供5色，包括黑、深海藍、冰雪白、霜銀及粉金

- P40 Pro+選用納米技術陶瓷材料，外觀更柔滑，有純黑和純白2色

問：幾時開售？

- P40賣799歐元(約HK$6,850)，4月7日開賣

- P40 Pro賣999歐元(約HK$8,566)，4月7日開賣

- P40 Pro+賣1,399歐元(約HK$11,996)，6月開賣