米蘭頂尖時裝店　進駐本地時尚地標

以藝術及文化概念打造的尖沙咀潮流地標K11 MUSEA，內裏匯聚了眾多國際頂尖時裝品牌，最前瞻性最實驗性的時裝單品都可以買得到，日前K11更聯同米蘭最具指標性及影響力的時裝店ANTONIA合作，於場商內的潮流創意區MUSE EDITION開設佔地達5,700平方呎的旗艦店K11 | ANTONIA。此店亦是ANTONIA繼2016年於澳門開設首間海外分店後，再一次於亞洲地區擴展其時裝版圖。

ANTONIA至今已經先後於澳門及香港開設海外旗艦店，但兩位主理人Antonia Giacinti及Maurizio Purificato仍然會親力親為打點店內大小事務。是次二人就為落戶MUSE EDITION的K11 | ANTONIA帶來超過50個人氣時裝品牌，當中包括：Balmain、Bottega Veneta、Burberry、Kolor及White Mountaineering等。而裝潢設計亦是由長期合作夥伴著名建築師Vincenzo de Cotiis主理，透過運用玻璃、鋼材、黃銅及雲石營造出品味空間，將男裝、女裝及配飾3個區域貫通串連。同時為配合由Antonia Giacinti及其團隊親自為新店配搭的春夏造型，建築師Vincenzo de Cotiis亦特別根據真人胴體以3D立體掃描及打印技術製作出超現實且富藝術感的模特兒Dummy，並為每個模特兒Dummy掃上不同色調，以充滿藝術氣息手法去演繹一系列春夏新裝，將旗艦店打造成本地時裝迷必到的時尚聖地。