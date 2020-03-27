本日日本：全套房豪華酒店　賞富士山美景

對靚景酒店情有獨鍾嘅朋友要留意了，位於神奈川縣逗子市嘅綜合度假設施Riviera逗子Marina，本身擁有結婚場地、餐廳及高級公寓等設施，由於環境充滿地中海風情，所以經常成為電視劇及電影嘅取景地。而該設施啱啱喺昨日開設全新豪華酒店MALIBU HOTEL及首次登陸日本嘅餐廳MALIBU FARM，兩者均各有精彩賣點。先講酒店，以Smaill Luxury為概念，建築僅樓高4層，備有11間客房，各房面積由50平方米至93平方米不等，全部均設有平台或露台，讓住客可以欣賞到優美海景。如果入住位於3樓嘅Marina View Suite及4樓嘅The Malibu Suite，住客更可以遠眺相模灣及富士山，畫面絕對一級棒！而且酒店更找來洛杉磯享負盛名嘅室內設計ALEXANDER DESIGN監修，營造出寫意自在嘅住宿空間。

至於MALIBU FARM餐廳，則喺美國多個城市設有分店，以Fresh、Organic及Local作為經營概念，食客除咗可以點選餐廳嘅人氣菜式，亦提供利用鐮倉蔬菜、相模灣海鮮等當地食材炮製嘅日本限定料理，加上還設有可眺望江之島及富士山嘅Water Terrace用餐區，無論視覺味覺都大滿足。

MALIBU HOTEL

地址：神奈川縣逗子市小坪5-23-16 Riviera逗子Marina內

房租：各房每晚90,000日圓起