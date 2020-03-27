仁愛堂關懷送暖　與市民跨過疫境

楊素梅主席 (後排中) 親身探訪「仁愛堂陽光加油 站計劃」的受惠基層單親家庭，了解他們在疫情下的日常生活。(客戶提供)

【特約報道】有見2019冠狀病毒病疫情持續，仁愛堂第四十一屆董事局楊素梅候任主席特別準備了100個抗疫愛心福袋，贈予「仁愛堂陽光加油站計劃」的受惠基層單親家庭，並與部分家庭會面，了解疫情對他們生活的影響。楊素梅主席表示，「我們了解到在疫情期間，有不少基層家庭在經濟、搜購防疫物資及照顧子女方面都面對不少困難，所以我們希望透過『仁愛堂陽光加油站計劃』的支援服務及抗疫愛心福袋，為他們送上關愛，並紓解各方面的壓力。」

疫情期間，學校持續停課，加上大部分社區活動和支援服務亦需暫停，照顧者在疫情下的照顧壓力更為沉重。有見及此，由仁愛堂羅台秦關愛基金 (精神健康) 撥款資助推行的「仁心向晴照顧者支援計劃」，透過以電話方式主動向照顧者送上關懷和慰問，並給予情緒支援及最新的全面防疫資訊。

計劃亦與本堂各社會服務單位積極協調，將口罩及消毒用品等防疫物資送贈有需要的照顧者及其家庭，給予真實適切的關懷，減輕照顧者在抗疫期間搜購物資的壓力。

此外，鑑於目前疫情發展，仁愛堂經過審慎考慮後，決定取消原定於3月29日舉行的「仁愛堂慈善步行日」，以及將原定於4月17日舉行的「仁愛堂第四十屆 (己亥年) / 第四十一屆 (庚子年)董事局交代就職典禮暨晚宴」延期舉行，以確保嘉賓之健康及安全，以及全面配合政府就減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動的防控疫情呼籲。本堂在此衷心感謝董事局成員、諮議局委員及社會各界的慷慨捐贈及鼎力支持。本堂在疫情期間，將會繼續持守專業、緊守崗位，除維持基本及必要的服務外，亦會積極關懷弱勢社群的需要，與市民攜手跨過疫境。