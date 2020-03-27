﻿【美女饕廚】驚喜十足分子料理

今天介紹的餐廳極具獨特性，之前屢獲米芝蓮三星，但今年較以往跌了一星，但我們亦依然十分期待這晚餐。我個人喜歡餐館每道菜帶來的驚喜，大廚更以香港為主題設計成多道法國菜式，以現代分子料理技術融合香港傳統經典味道。我之前都學過分子料理，這創新的烹飪技術的確為對每個人帶來驚喜！

餐廳行政總廚Chef Alvin出生於英國，在加拿大長大，但有香港血統。他的創造性，有時候挺瘋狂的，將法中Fusion菜以分子料理呈現，震驚了食界，他開設的這間餐廳之前亦曾被列入亞洲最佳餐廳的前50名單之中。

品嘗菜單命名為「香港故事」，透過食物為我們帶來滿滿香港情懷。第一道菜即引起我兒時回憶，以遊戲盤盛載食物奉客，其中一款是雞皮小點，雞皮用風乾技術製作，配上葱段和蛋黃醬，十分脆口仲零油膩感。

之後是港式點心的芋蓉角，大廚將這款小點心提高到極限水平。 在一個精緻的芋蓉巢中，藏着一隻流心鵪鶉蛋，面層鋪上魚子醬，外酥內軟，沒想過這幾款不相關的食物配在一起是出奇地夾，加上在口內有流心口感，絕對是瘋狂美味。

接下來的菜式是這間餐廳的招牌菜之一的小籠包。看起來像龍眼又像湯圓，是經典的分子料理之作。薄膜包着用豬骨熬製而成的高湯，味道令人驚訝，是液體化的小籠包，再次帶來有趣的體驗。

主菜來了，是乾蝦粉絲麵，上面放着醃漬的甜瓜，配上以大豆鹽和乾蝦製成的蝦油，而蝦油更是大廚自家製，別具風味。下一道菜是放在一個BB食品樽入面，真是「愈食愈年輕」，原來裏面是辣蟹，蟹肉嫩滑鮮甜，我們是用BB湯匙吃，味道變得可愛又滋味。總體而言，餐廳食物的前衞感均令我印象深刻，過了開心又有趣的一晚。

饕廚貼士：分子料理

之前在烹飪節目中也示範過，其實非常簡單，只需將Calcium Chloride和Alginate兩種物質混合在一起便能形成極透薄的膜，看起來猶如珍珠或魚子醬。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）