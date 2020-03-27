果粉聚焦：「合十」歡迎 iOS 13.4推出

iOS 13.4推出了新的Memoji貼圖和iCloud雲碟資料夾共享功能。（互聯網）

iOS剛剛推出13.4版本，新增9款全新Memoji貼圖，包括「有心心嘅笑面」、「雙手合十」、「開派對樣」及「反白眼」，製作後可在訊息App、FaceTime及任何支援鍵盤的App中使用。

新版同時為「檔案」App帶來iCloud雲碟資料夾共享功能，透過限制取用權限的控制項目，可以選擇能夠更改、上傳、查看或下載檔案的用户，又或任何擁有資料夾連結的人都可取用。

其他重點更新包括App Store內的Apple Arcade支援「通用購買」，單次購買一個App即可在iPhone、iPod touch、iPad、Mac 和Apple TV上使用。另外又支援阿拉伯文輸入預測，以及修正了「相機」中取景器在啟動後可能顯示為黑畫面的問題等。

另外，iPadOS 13.4也同步更新，除有齊以上iOS 13.4的新功能外，還追加了滑鼠及觸控板的支援能力，用戶可用「游標」開啟主畫面和Dock上的App，以及通過手勢操控縮放相片或在不同的App之間切換，操作進一步Mac機化。