【玄之又玄】拜神求健康　首選侯王廟

新冠肺炎肆虐，當局把關不力，每個人只能自求多福，除了堅持守住衞生防線，不少善信更會入廟拜神求庇佑。

侯王是南宋功臣

說到求健康，很多人會去九龍城侯王廟參拜，尤其是身患惡疾久病者，因為夠靈驗！該廟大概建於1730年，廟內供奉的侯王是南宋功臣楊亮節，曾護送宋帝昺避禍至九龍，即使帶病在身，仍奮力抵抗元兵，最終藥石無靈，後人為敬其忠義，遂建廟紀念。

同樣曾護送宋帝昺逃難的車公，生前不但平賊有功，所到之處，疫症亦即止，所以希望在健康方面轉個好運的朋友，不妨向車公求助。話說，很久以前，新界有瘟疫橫行，瀝源一帶更是死者無數，有人遂向西貢蠔涌車公廟襄借車公神像出巡相助，雖然對方只肯借出車公孫兒神像，但村民抬着神像巡遊各村後，疫情果然平息，於是建廟供奉，答謝神恩庇佑。

北帝下凡驅疫

跟疫症有關的廟宇，還有長洲玉虛宮，背後隱藏一段神仙下凡驅疫的傳說。相傳約1894年，長洲爆發瘟疫，人心惶惶，一眾鄉民到玉虛宮祈福，希望北帝真君能協助抗疫，期間有一老人忽然於神壇前出現，自稱為北帝化身，命各人打造轎子載他到災區巡遊，事後，瘟疫很快消失，老人則不知所終，北帝顯靈之說亦流傳至今。

順帶一提，嗇色園黃大仙祠供奉的赤松仙子，擅長提煉丹藥，能醫百病，曾於廣東顯靈，引來不少求醫問方的善信，成功煞停當時蔓延的瘟疫。想保家人安康的人士，也可向有求必應的黃大仙祈福。