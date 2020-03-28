港版大峽谷：一星難度　五星景色

在新型肺炎的疫情下，很多香港市民都會到郊外行山。有「港版大峽谷」之稱的菠蘿山難度低，又擁有優美風光，因而成為了郊遊熱點。

開首 寬路斜坡較吃力

首先，大家可乘坐輕鐵於良景站下車，然後步行約10分鐘，走到了王錦全小學就差不到達通往菠蘿山的登山口。菠蘿山的山勢不算高，雖然開首20分鐘的路段相當寬闊，但大多是斜坡，對於少行山的人士來就可能會比較吃力。

中段 休息兼賞屯門景

行走近30分鐘後，就能飽覽到屯門的景色，這時大家可以於山上的石椅稍作休息，補充一下水分，並欣賞眼下的屯門景色。休息過後便繼續前往大峽谷，接下來的路段大多都是水泥山徑，而且相對崎嶇，小朋友可能需要家長協助才能走上去，而途中更可以遠眺深圳灣的平地。

終點 感受大自然奧妙

當在向前行走約十分鐘後，就會到達目的地大峽谷。大峽谷的風化岩石色彩豐富、形狀多變，讓大家感受到大自然的奧妙。但要注意是，由於受到長期的風化侵蝕，大峽谷的路面十分崎嶇和險要，大家在欣賞壯麗風景和打卡拍照時謹記要注意安全，不要走得太近岸邊，以免發生意外！

成功登上大峽谷後，大家可選擇原路折返，或是繼續沿着軍車路前往下白泥。下白泥亦是一個打卡拍攝的熱門地點，泥灘面前一片汪洋，而對岸就是深圳，天氣好的話，更可以拍到壯麗的夕陽呢！