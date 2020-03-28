兩公婆齊齊敷的旅行面膜

皮膚喺唔同國家嘅氣候反應都會唔同，即使身處香港，都同以往好唔同，可以一個星期7日經歷晒四季氣候（早乾晚大風甚至中午下場雨都好常見），所以護膚品又點可以只用兩個系列咁簡單？

雖然疫情下冇得出門旅遊或工作，但都好想同大家分享每次到外地嘅護膚Tips－就係一定要Follow當地天氣，尤其是敷Mask，去到外地真係要變成每日習慣，一邊敷一邊做其他嘢，如果有埋風景睇就更加放鬆啦！自從復康後就對有醫療成分嘅護膚產品有特別好感，旅行途中最鍾意行吓當地藥妝店，搵吓面膜即買即試用；好多時我同另一半都會喺外地一齊買面膜，夜晚一齊敷，到第二朝塊面令立立咁出去，就可以影番張自信笑容相留念，真係「留得青春在，那怕敷面膜？」。

最近一次去日本就好鍾意用呢款粉色包裝嘅弱酸性面膜，皆因它完全無香料、無着色兼不含防腐劑，最啱我呢啲怕敏感發作嘅人。要知道面膜嘅貼服度相當重要，之前用過一啲唔貼面又唔夠潤嘅面膜，真係浪費時間；另外有啲Mask太濕，搞到Hold唔住要將個頭朝天抬起，否則會連心口都濕埋（嗰一刻惟有自我安慰：抬高頭咪當做拉筋平衡自己，幫助減少長時間玩電話而產生嘅疲累感），但呢款弱酸性面膜嘅3D設計，連鼻位都貼貼服服。今次雖然冇同另一半一齊敷住佢嚟合照，但都開心Share，畀另一張敷竹炭面膜嘅黑面相大家睇吓笑吓啦！