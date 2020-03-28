三界五行：拈花不語　妙在其中

佛教經典金句：「一花一世界，一葉一菩提」，典出自世尊說法，拈花不語。(設計圖片)

「一花一世界，一葉一菩提」，是佛教經典金句，典出自世尊說法，拈花不語。

大梵天王虔誠去到靈鷲山，把金色波羅若花獻給世尊釋迦牟尼，請世尊說法。世尊登座，拈花示衆，不作一語。這時，百萬門徒、信衆都莫名其妙。只有摩訶迦葉會心微笑。

世尊這時說：「吾有正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙法門，不立文字，教外別傳，付囑摩訶迦葉。」意思是，我有佛法的正覺精妙，但因為是真實的，所以無具體法相，不以文字相傳，只以心傳心，我把一切都交付給摩訶迦葉。

這就是禪的起源。也成了後來禪宗選擇衣鉢繼承者的最根本要求。修禪靠悟。惠能未讀過書，不識字，但憑慧根，就悟出「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」的微妙正法，請師兄代為在寺院牆上寫了這佛偈，就被五祖選作六祖，把衣鉢傳給他。

從世尊拈花，我們可以悟出很多道理。世尊是世上的至尊，拈一朶花，覺得已經擁有一切，滿足了。然而，在現實凡世很多人，身在福中不知福，手中已擁有很多，仍然貪得，不滿足，眼和心都恍惚不定，忽略了眼前。佛戒貪嗔癡，貪得無厭是煩惱第一禍源。

世尊當時要作一個重大決定——選擇接班人，但他口不語，心也不語，「入定」了，這是世尊釋迦牟尼對世人最精妙懿範。所以，學佛，先學「止語」，修禪，先修「閉口禪」。（明續）

方向宇