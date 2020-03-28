美食婷：煎魚點至唔會甩皮甩骨？

經過呢個零兩個月嘅閉關修煉，相信唔少入廚新手都變高手，正所謂工多藝熟，煮多幾次就出得大場面架啦！之不過，美食婷我有樣嘢整極都係唔見得人，就係煎魚，成日煎到「骨肉分離」，於是扚起心肝請教廚藝達人。

煎魚需要技巧加耐性至行，首先選購一些肉不要太厚或一次過要煎很多條的魚款，回家後洗淨，用廚房紙或乾淨毛巾索乾水分。鑊要燒熱，呢個步驟好重要，因為魚本身含水分，如果鑊不夠熱，魚下鑊便滲水，那樣便很易黐底，一陣翻魚時不僅皮爛，另一面亦難煎得好。之後下油，油熱下魚（如不是原條魚，應放魚皮一面落鑊先），以慢火煎，不能不停翻動，要等到一面煎成金黃色才翻轉，翻之前亦可以搖搖隻鑊，魚會滑動即代表魚肉嘅蛋白質已凝固（即熟起來）兼無黐底，這時便可以輕易翻轉另一面了。

除了魚要夠乾身、鑊要夠熱外，其實都有一個較為簡單嘅方法，就係將處理好嘅魚蘸一層蛋漿或一層粉，這樣煎起來便不易黐底，成品亦「靚仔」得多。

美食婷屋企以鹹煎魚為主，將處理好嘅魚用少許粗鹽稍醃後放入雪櫃，既為魚添加味道之餘，亦令魚肉較為實淨，煎起來亦不易斷開爛掉。食用時取出，沖洗魚身後抹乾水分，如魚係大條或魚偏厚，可以𠝹幾刀，否則，「大廚」建議原條香煎。用這個方法炮製嘅煎魚，不用額外下調味或醬油已很美味，下飯佐粥一流。