手機污漕過廁所板！　抗菌配件「疫」市推出

新冠肺炎肆虐，人人健康自危，同時也提高了衞生意識，一些常用物如手機更要保持清潔。最近有本地手機配件商出咗塊「抗菌級鋼化玻璃保護膜」，最特別是保護膜本身已具備抗菌功能，令屏幕達致近乎無菌的安全狀態。

據美國PMC進行的研究發現，手機通常會接觸到不同形式細菌與疾病，包括鏈球菌、葡萄球菌及大腸桿菌，最多積藏17,000種細菌，比廁所板的細菌量仲要高10倍！上文提到的保護膜由AMAZINGthing推出，除具備1.5米抗跌能力外，還把雙離子抗菌置換技術植入僅厚0.33mm的高鋁玻璃材料中，令保護膜的表面具備近乎永久性抑制細菌的能力，經國際檢驗認證機構SGS測試抗菌率達99.99%，並已獲得相關證書。保護膜具有iPhone 11、11 Pro、11 Pro Max、XS、XS Max及XR多個版本，售價2百蚊有找。

提到抗菌，最近推出的ITSKINS手機保護殼也有類似能力，其獨家研發的IMPACTHANE手術級抗菌物料可防止常見細菌並減少多達99.99％的微生物，而且具有抗撞性，成功通過美軍MIL-STD-810測試，在2米高跌落手機也沒有損傷。保護殼對應S20、S20 Ultra或S20+三款手機，售價約2百元起。