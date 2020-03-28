屋企化身動物園　AR秘技公開

疫情期間忽然多咗人玩AR動物園，究竟實際點用手機玩？睇完內文自有分曉。

疫情下大家宅在家中，家長要氹小朋友開心，大人又想找東西解悶，這個時候不如善用Search「搜尋器」的AR動物功能，把周圍變成動物園啦！其功能很簡單，就是把虚擬動物融入現實畫面之中，讓玩家透過手機鏡頭與牠們互動。以下就教大家玩法，只要閣下的iPhone或Android手機支援ARCore就可跟住玩！

Step 01

進入Search「搜尋器」，於搜尋列輸入動物名稱，例如這裏以中文「老虎」示範，也可以用英文搜尋。

Step 02

往下拉會看到「見識實體大小的虎」這字眼，按「透過3D模式檢視」進入AR模式。

Step 03

移動手機鏡頭來掃描平面，若環境太複雜可能需要更大幅度地移動。

Step 04

成功後一隻3D動物就會出現在真實環境，牠會做出一些特殊動作，例如老虎會走動、舔毛及咆哮等，相當生動。

Step 05

若動物顯示比例太大，可以雙指縮放調校大細，也可以拖動到不同位置。

Step 06

若不想移動手機，可以按「物件」掣，利用手指轉動動物。

Step 07

增加一些真實道具，可令場景變得更有趣，更可拍下照片分享給好友。

其他有趣AR動物

目前可展示的動物頗多，例如老虎、獅子、獵豹、鯊魚、刺蝟、鴨、皇帝企鵝、狼、鮟鱇魚、羊、洛威拿、蛇、鷹、灰熊、短吻鱷、馬、矮種馬、鸚鵡、八哥狗、龜、貓、狗及熊貓等。而一些大型動物如大象、長頸鹿就暫時無法以AR模式顯示。