生肖指數　是日吉星：馬

鼠：↓ 你的心情頗為陰暗，別太鑽牛角尖，靜坐、瑜伽、運動都會讓你更精神。

牛：↓ 是日沖煞，注意力無法集中，心情起落不定，若有要事，不宜今天決定。

虎：→ 有時想要改變伴侶的頑固是非常困難，要知道對方是獨立個體。

兔：↑ 你的冷靜和勇敢，對處理問題以及推動事情發展有相當助力，宜保持。

龍：→ 既然無法將事情放下，就趁現在全心全意地完成工作，才好好休息吧！

蛇：→ 不要憑直覺去做任何決定，這樣會令你陷入難以逃出的困局，宜聽意見。

馬：★ 戀愛運上升，外出時不妨悉心打扮一下，會吸引到不少異性欣賞的目光！

羊：↓ 別亂發脾氣，別人沒義務做你的出氣袋。情緒波動，該靜下來深呼吸。

猴：→ 你突然很有旅行的衝動，過於勞累的生活，實在令你不得不透透氣呢！

雞：→ 朋友為你帶來財務上的問題，不要裝大頭，有困難的話，宜坦承說出。

狗：→ 運氣平平，做甚麼事都未能心想事成，保持積極態度必可順利過渡。

豬：↑ 感情方面會有好消息，可望甜夢成真，其他人都感受到你的溫馨浪漫。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌