預測：本周大市價位走勢或會較急和反覆。

白羊：事業、工作及正財運較佳，但整體壓力依然較大，為保持進度，爭取休息為佳。

金牛：人緣及桃花運較佳，出勤、公幹等若能善用人脈多作協調，成效和進展將更理想。

雙子：情緒回穩，家庭及夫妻運較佳，是享受家庭樂與二人世界的好時期，宜善用公餘。

巨蟹：社交及戀愛運回升不少，攜眷社交有助增進情誼，提升默契，有利長遠感情發展。

獅子：事業、工作及正財運較佳，求職、轉職及謀事等機遇較豐，宜把握時機積極行事。

處女：人氣急升，人緣及桃花運較佳，親子及感情關係將更和順，宜多會面、多交流等。

天秤：精神狀態甚佳，心情靚，將較能享受家庭及夫妻生活，宜與家人、伴侶多交流。

天蠍：社交運較佳，利交朋結友增廣人脈，宜善用公餘。戀愛運一般，多關懷伴侶為佳。

人馬：事業、工作及正財運較佳，開單等將較利好，但體能不穩，多放鬆可助維持進度。

山羊：人氣甚佳，親子及感情關係略為不穩，但人緣回升，善用時間多會面，情誼更佳。

水瓶：情緒較佳，家庭及夫妻運亦較和順，與伴侶、家人多會面、多交流，助增進情誼。

雙魚：社交及戀愛運較佳，單身朋友多曝光，有利招引良機。其他朋友則要多加自律。