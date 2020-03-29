【心理測驗】選擇魔法　了解你自己

哈利波特的世界畢竟仍是幻想，當然會有世外高人，但魔法始終不是人人可擁有。(設計圖片)

由細到大，我們或多或少都有看過一些不同的奇幻劇，最羨慕的莫過於是擁有魔法或超能力的人。相信大部分人都有幻想過自己擁有魔法，而不同的魔法之中，你最想擁有哪一種呢，在選擇的背後，其實亦隱藏了一個人的個性。

【問題】

如果有一天你可以擁有一種魔法，又或學習一種法術，在以下四種之中，你最想擁有的是哪一種？

A.飛行術

B.隱身術

C.順風耳

D.穿越時空

【結果分析】

A.飛行術

你是一個勇於冒險、嚮往自由的人。人類對於天空還有很多的未知，嚮往天空的人往往有更多的冒險精神，希望見識更多不一樣的世界。飛往天空的同時也打破了世俗的框框，不喜歡墨守成規，一成不變，從心出發，嚮往自由。

B.隱身術

善於聆聽、享受孤獨，就是你的個性。選擇隱身術的人，在自己一個人的世界裏才會是最輕鬆的，因為你往往會太在乎別人的目光而變得拘謹，也因此而小心翼翼，因而希望有時候能夠隱身，做回一下自己。

C.順風耳

天生好奇心重的你，是那種緊貼時事的資訊狂，擁有順風耳，即使安坐家中都可以聽到各種的小秘密，成為一個信息收集處。由於對各種事情都保持着好奇心，渴望了解到第一手的資訊，所以難免予人八卦的印象。

D.穿越時空

你是一個過猶不及、想要改變的人，因為個性不夠果斷、容易搖擺，往往有「如果當初下另一個決定會不會更好」的念頭，甚至想到未來看看這一個決定是不是正確，所以穿越時空正好滿足你想去改變或後悔的事情。