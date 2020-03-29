一文睇晒　5招助你抗疫甜睡

疫症肆虐下，身心俱疲，難以入睡？一於參考以下小貼士，調整身心、緩解壓力，重拾優質睡眠。（互聯網）

相信近幾個月大家都活在新冠肺炎的陰影下，天天聽住疫症肆虐的新聞，不但身心俱疲，壓力也如山大。面對疫情，除了保持良好個人衞生習慣，減少外出聚會外，健康的體魄和正面的心態也起到關鍵作用，而優質的睡眠便有助我們達致身心健康。

基本上睡眠佔據一天的三分一時間，無數研究也證實良好睡眠有助維持身體機能、增強精神健康和改善身體免疫功能，可是不少人在晚上都難以入睡，甚至睡眠質素奇差。若想改善情況，不妨參考以下助眠小貼士，讓自己甜睡到天明，身心回復健康。

1.調暗燈光

有研究指出：只要暴露在正常光線下1小時，大腦分泌的褪黑激素就會回復到白天等級，所以睡覺時最好調暗室內燈光。如果你需要一盞夜燈，就盡量選擇昏暗的紅光，因紅色光線比較不會影響褪黑激素生成，某度上就有助培養睡眠情緒。

2.睡前少用藍光產品

原來電腦螢幕、平板電腦、智慧型手機、寬螢幕電視與LED燈所散發的光線，都含有大量的藍光，而這些藍光都會阻斷睡意。建議如果你非得在快睡眠的時間使用上述電子產品的話，請盡量把亮度調低，並且確保眼睛與這些設備保持至少30厘米以上的距離。

3.睡前泡熱水浴

就寢前1至2小時泡熱水浴（水溫維持在攝氏40度至42.8度之間），能改善睡眠質素，令你順利進入深層睡眠狀態。

4.香薰精油按摩

在睡前半小時至1小時，以含有薰衣草、檀香木和纈草成分的香薰精油按摩穴道數分鐘，能幫助快速入眠。另外，滴幾滴油旒枕頭四角或擴香器，都能調整身心、緩解壓力，讓你安神易入眠。

5.善用助眠產品

除了以上方法，坊間一些助眠產品和工具亦有助入眠。JOYCE Beauty近日亦關注大眾的睡眠質素，故此於未來6星期會在店內設立睡眠專區，集結Ilapothecary、UMA、Solaris Laboratories、Knesko Skin及Subtle Energies等多個美容護理品牌的助眠產品及工具，讓身心受壓的你，透過Beauty Sleep改善睡眠質素，一夜好眠到天亮，連帶皮膚也回復健亮澤！