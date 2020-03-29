三界五行：修養止語　一舉三得

止語，是佛教一門重要修行課題。

禁止，是俗世一個常用詞。禁與止，常常連在一起用，但是，這兩個字，有微妙區別。禁，是被動，強迫，甚至是懲罰，例如：禁區、禁令、宵禁、嚴禁、禁賽、監禁。止，通常是主動的，例如，止語、止爭、止蝕、止賺；也有被動的，例如，止咳止瀉止嘔（被治療），止暴、截止（被規限）。

佛教的止語，並非被禁止講話，而是通過領悟，明白止語的好處而自我修行。我們先從簡單角度去理解「被動止語」與「自動止語」的分別。「收聲！我叫你收聲！我叫你收聲你就收聲！」在家庭、社會、單位，常常都會遇到這樣情況。結果，對方雖然被嚇服、壓服，但一定是口服心不服，久而久之，輕則影響感情、合作、和諧，重即産生積怨，埋下破裂的隱患。別說是成年人，就算是襁褓中的嬰兒哭閙，父母或媬母喝令「收聲」，嬰兒被嚇得止哭了，但心中仍然不服氣，勉強睡着，也會握起拳頭，打冷顫，倒抽一口氣，眼眶含着委屈的眼淚。如果父母或媬母對嬰兒講道理，和顔悅色去哄逗，嬰兒服氣了，就會自動止哭，效果是完全不同的。

佛教修止語，即使不信佛，不論是有其他宗教信仰或無神論者，都不妨參考。止語可以一舉三得，就是清靜身、口、意三業。身就是身體，意就是心，祝福他人「身心健康」，包括身體與心靈的健康。止語，口不出惡聲，不粗言穢語，不挑剔不責備他人，口就健康、馨香，得人尊敬，這就是做善業、種善因。

方向宇