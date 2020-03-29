【城市傳聞】靈氣逼人　和合石最猛？

墳場給人的印象總是陰森恐怖，位於美國的切斯特納特山墓園更是全球知名的猛鬼墳場之一！（互聯網）

好多人都會趁清明前後到墳場拜山，據玄學家指出，在墓地範圍內，有些禁忌不能犯，如拍照、亂說話、吹口哨等，不但會騷擾到先人，甚至有可能惹禍上身！

美國的猛鬼墳場

作為先人的葬身之地，墳場給人的印象總是陰森恐怖，隨時有鬼魂出沒，加上歷年來有不少電影、小說都涉及墳場鬧鬼的情節，更令人疑心生暗鬼。

像位於美國羅得島的切斯特納特山墓園（Chestnut Hill Cemetery），乃全球知名的猛鬼墳場之一！相傳墓園所在的小鎮於十九世紀後期有肺結核肆虐，逾百人染病死亡，後鎮上少女布朗（Mercy Brown）因經常逗留於墳場，被指與已故親人的鬼魂交談……及至她染疫身亡後，即有傳其鬼魂於夜間出沒，並四處吸人血，墓園內的布朗墓地亦成為年輕人的靈探熱點。2011年就有4名大膽少女闖入這個盛傳有吸血鬼出沒之墓地探險，結果在「神推鬼擁」下發生交通意外，兩死兩傷，非常邪門！

本地鬼故抄墓碑

說到香港的墳場鬼故，抄墓碑堪稱經典，坊間流傳不同版本，但離不開幾個年輕人貪玩肇禍，港產片都拍過。另一類涉及墳場的鬼故是搭「順風車」，例如有的士司機於深夜接載了一名單身女子到墳場，期間已覺得不對勁，到達後更不見乘客蹤影，並於後座發現一疊溪錢……

值得一提，有不少墳場鬼故的事發地點都在和合石，是否最猛，見仁見智，但連鄰近的華明邨都傳出連篇鬼話，不得不信邪。事實上，人稱「鬼王」的潘紹聰曾於數年前的一個盂蘭節，跟師傅於深夜到和合石墳場做功德，期間在一個牌坊下拍攝到一張靈異照，正如當事人所講「真係幾恐怖！」