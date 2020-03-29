本日日本：屋企裝部公眾電話？

曾幾何時，公眾電話係生活中不可或缺嘅存在，不過日轉星移，今時今日人人都有手提電話，出街想搵部公眾電話可謂難度超高！反觀日本依然設有好多公眾電話，當中NTT東日本嘅綠色公眾電話MC-3P，更係深印哈日迷嘅腦海當中。而出版社小學館以小朋友對象嘅雜誌《幼稚園》，即將於4月1日推出嘅5月號隨書附送呢款電話嘅紙製模型，讓有興趣嘅朋友可以好好收藏！

據知呢款電話係雜誌跟NTT東日本．NTT西日本嘅聯乘出品，高約30cm，而數字按鈕採用塑膠製成，組裝過程難度一般，約需1小時便能砌好，完成後驟眼睇像真度相當高。而模型會附送一張紙製電話卡及硬幣，讓大家可以過足模擬打電話嘅過程。當中最精彩係當掛起電話筒時，插入嘅電話卡更識得彈出，十分精細。而該雜誌編輯大泉高志表示，希望日後遇上災害等情況時就算無手提電話喺身，透過呢款模型小朋友會識得使用公眾電話搵幫手，諗落相當富教育意義！對於呢件贈品，網上反應超級熱烈，有買趁手！《幼稚園》每本售990日圓。