可摺疊行李箱　蝸居之選

對於經常出外旅遊的香港人嚟講，家中有多於一個行李箱一點都不奇怪，一個上機的、一個血拼寄艙的，已經有兩個，就算是不經常旅遊的家庭都幾乎是一人一個。在寸金尺土的香港，要在家中騰出行李箱的位置都唔係咁容易。最近，一間善於設計精緻小巧家具的日本公司，就推出了可摺疊的行李箱，在不影響容量的同時，摺疊成片狀收藏，大大增強了收納性，解決了以上問題。

自從日本公司 Laserpecker推出了名為「FREETRIP」的摺疊式行李箱後，在當地Twitter引起了熱烈討論，事關摺疊後行李箱的厚度只有7cm，無論收納在衣櫃、櫃邊、梳化底都可以，極之慳位。打開之後的體積為36×57×22cm，相當於一個22吋行李箱；重量只有4.5kg，但卻可承受50kg的重物，而且還有很多小暗格，設計貼心周到。

行李箱是以PC混合樹脂和鋁合金框架製作，不但耐撞，而且容易清潔。手柄備有4種高度調校，並且配有TSA海關鎖；顏色方面分別有綠、銀、黑、藍4色，定價為30,850円（約HK$2,160），心動的朋友可以到官網了解詳情。