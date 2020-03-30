白羊：人氣欠佳，但社交運回升，團隊精神較強，合作及人際關係稍佳，公事進程回穩。

金牛：工作壓力不淺，但事業運佳，進度亦較早前平穩，求職、轉職或謀事等，宜積極。

雙子：感情及親子關係或較不穩，旅遊或參與嗜好及宗教等活動，將有助增情誼和默契。

巨蟹：夫妻關係較佳，較能享受感情及家庭生活，與伴侶安安享二人世界，助增進情感。

獅子：戀愛運佳，出門、公幹等，有利招引桃花，單身朋友宜善用，其他朋友宜多自律。

處女：體能回升，工作及正財運轉佳，有助爭取上位良機，開單、簽約等亦將較利好。

天秤：桃花運走旺，但人氣欠佳，較易招惹人事等問題，單身朋友低調行事，勝算較高。

天蠍：情緒及家庭運回穩，家居生活愜意，親子及感情關係將較和順，宜多作家庭聚會。

人馬：社交及感情關係不穩，人事或感情問題較頻，但辭令及思考力佳，可助改善溝通。

山羊：事業運持續不穩，但正財運持續較佳，開單、求職、轉職及謀事等，宜積極行事。

水瓶：人氣及精神轉佳，財運回升，有助改善及增進財政狀況，利投資及重整財務等。

雙魚：精神士氣回升，社交及桃花運較佳，但人事問題持續較頻，宜多包容，避免爭辯。