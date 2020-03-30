坐喺屋企　歎高CP外賣

一提到外賣，唔少人聯想到的不外乎是頹飯同頹飯，加上近日有不少連鎖集團食群紛紛停晚市，無飯兼懶人一族惟有主打外賣速遞上門，不少良心食肆還推出優質優惠多元化的外送服務，推介以下幾間高CP之選。

百零蚊食滋補花膠

中環一間位於百貨公司內的高級中菜餐廳，由即日至4月30日期間推出低至3折起的「花膠之時節」限定外賣優惠。花膠富豐富的蛋白質、氨基酸等，有助提高體力和免疫力。簡單的菜式有花膠鮑汁撈麵、撈飯，想吃豐富一點的還有鮑汁花膠魚鮮飯、排骨飯和扣肉飯等，統統低過HK$150，豪一點可選半價的花膠煲。

送餐時間為中午12時至晚上9時，最低消費為HK$500（送餐費：香港區HK$50、九龍區HK$100、新界區HK$150）。如訂餐消費額滿HK$1,000即免送餐費，還送餐飲集團旗下餐廳的HK$50優惠券。

星級傳統經典粵菜

尖沙咀大型購物商場內的米芝蓮星級中菜食府，就推出外賣自取HK$88午市外賣套餐及$688的家常和菜四人套餐。前者可於指定的10多款燒味飯或傳統粉麵飯中選擇，推介富油香的櫻花蝦帶子炒飯，配上一碗家常靚湯，分量剛好。

至於家常和菜四人套餐，包1款前菜、2款主食和1款時蔬，主食有青蘋果炒蒜香方塊黑豚肉、古法八寶荷香蒸雞件、脆皮炸子雞、薑葱焗斑腩、橋頭煎焗金錢鱔等選擇，另加HK$30可加1碗燉湯，加HK$15配1碗白飯或白粥。此外，主餐牌的單點菜式，自取外賣更有7折優惠。

超抵吃優質火鍋套餐

於天后、油麻地和深井均有分店的火鍋店，早前推出外賣套餐，有2至3人的HK$588到4至6人的HK$988套餐，人均消費約HK$200。大家可按個人喜自選一款湯底，如老少咸宜的番茄薯仔、健康的木瓜豬骨，又或濃厚的味菜胡椒豬肚、四川麻辣等約10款任選。加錢還可以用優惠價升級湯底，如花膠響螺雞、藥材醉雞和人參清雞湯等。

套餐有牛皇、海皇、皇牌及安心4款，供應肉味濃的牛頸脊、口感十足的牛肉粒、新鮮海蝦、花甲等等，以及各式手工餃、手打丸等配料，分量十足。隨餐附上辣椒絲、葱花、生熟蒜。大家惠顧套餐的話，追加其他火鍋配料有8折優惠，更免費送到屋企樓下，外賣自取的話則減收HK$100。每日的送貨時間為下午5時30分至晚上11時30分（晚上9時後送貨需另加HK$50附加費）。

淮揚地方美食有得揀

銅鑼灣一間淮揚菜最近選推出3款外賣套餐，一人客飯套餐價錢為HK$128起，共有6款選擇，包括前菜、湯羹及主菜各1款。前菜有女兒紅醉雞、雞絲粉皮等涼菜，湯羹則有海參酸辣湯、香芹黃魚羹和薺菜豆腐羹。主菜的話，有糟溜魚片、乾葱雞煲及回鍋肉等選擇，配上白飯或上海菜飯，肯定是個豐富的午餐。

想和家人開心Share的話，可選HK$468的2人或HK$838的4人套餐，前者可選前菜和主菜各2款，後者則前菜和主菜各3款，再加上湯羹和主食，分外滿足。所有套餐都附送有機豆漿，外賣自取還有7折優惠。

網址：www.facebook.com/10shanghai

西式輕盈方便快餐

除了中菜，英式快餐連鎖店由即日起至4月30日期間，於指定網上外賣平台購物滿HK$100，便可獲感謝卡乙張，憑感謝卡於門市可免費換領鮮橙汁或用蔬果汁調配的「流感戰士」（數量有限，送完即止）。此外，4月份內在指定網上平台點選餐廳食品滿HK$100，亦可享9折優惠。

網址：www.pret.hk