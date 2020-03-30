東沖有料到：緊急狀態令之下的曼谷

關於新冠肺炎，泰國每天都有不一樣的發展。繼上星期要求所有商場休業至4月12日後，最新消息是由3月26日起會實施緊急狀態令。泰國當地不少媒體，都將昔日實施緊急狀態令時的種種作參考對照，並指出當時有宵禁及戒嚴的情況。而經翻譯後一些網紅就把消息傳出，之後更演變成曼谷會實施戒嚴，並限定入晚後某段時間不能出街，香港所有社交媒體更一傳十、十傳百！

其實到今天為止，泰國並沒宵禁及戒嚴這回事，政府亦澄清現階段不會實施。但之後的發展，還是要靠大家配合，事關現時推行緊急法的目的，就是希望大家能多留在家少出門，藉以減少人與人之間的接觸，但若大家依然無視當下情況，繼續外出令個案上升的話，如此情況下難免會實施24小時的宵禁戒嚴，最後大家都不能出街。

究竟泰國會否宵禁戒嚴，其實取決於大家造化，若然大眾都肯配合乖乖留在家，還可以過着當下半自由的生活，依然可以去超市購物或到外邊走走，否則就連僅餘的自由也沒有。其實現在不少人都寧可留在家不敢出門，甚至三餐都靠外賣解決。對於經常要往外走的我，足不出戶實在是一個很大的挑戰，就算勉強外出，都找不到可以去坐低食飯的地方。理論上，這個緊急狀態令會維持至4月30日，但是否代表5月1日就一切回復正常呢？真的天知曉。

祈求蒼天保佑！

胡慧沖