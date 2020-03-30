騰悅健康陪您一同抗疫！

【特約報道】抗疫時代，個人衞生重要之餘，點少得增強免疫力！

根據醫學研究，約70-80%的免疫系統都在消化腸道裏。可想而知，腸道健康實在不容忽視。關鍵時刻，騰悅健康特別推出「一個月增強免疫療程」，讓您同您嘅家人，都可以透過運用營養補充品，配合有營飲食習慣，同時加入運動組合，強化體能，全面提升個人免疫系統，為您嘅身體注入滿滿正能量。

此外，騰悅醫健每日定時進行徹底消毒，每位員工均戴上口罩，及使用搓手液，確保為顧客提供安全、衞生及舒適的環境。

騰悅「一個月增強免疫療程」包括：

1.營養補健品包括消化酵素及益⽣菌 (原價：$600)

2.營養諮詢，每星期1次，共4次 (原價：$1,200)

3.1對1體能提升訓練1堂 (原價：$800)

療程原價: $2,600 (🔥抗疫價只需：$888🔥)

首20名顧客加送

1.防疫套裝(⼝罩+消毒液)

2.體檢優惠禮券

有關騰悅健康：

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