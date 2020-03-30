世界上很難理解的其中一件事，莫過於是女明星的體重，她們好像是胖着玩的，說瘦就瘦，叫人大感不可思議；反觀那些永遠喊着要減肥的女生，卻總是瘦不下來，聞者都覺慘慘豬！

尤其近日大家留在家的時間多了，無論是Home Office的打工仔抑或停學留家的學生，都在媽媽的美食攻勢下不停吃。最慘是吃完又坐，坐完又吃後不敢出門運動，令到脂肪的成長速度急增。想在疫情結束的時候成為最苗條的那一個，快來看看韓國女明星的獨門瘦身術，拯救一下身材吧！

【IU 7天甩肉】

剛出道的IU還有點肉肉的感覺，但最近的她簡直是氣場全開，可鹽可甜。她曾經在7天內瘦了5公斤，而食譜是早餐一個蘋果、午餐兩條番薯、晚餐一杯蛋白質飲品。聽落也夠慘情的，你敢試嗎？

【秀智拒絕流質食物】

國民初戀秀智也是包包臉的一員，就算身材不太胖，但是胖了一點點都會顯示在臉上。為此她也總結出一個減肥食譜，早餐吃雞胸肉+番薯+牛奶，午餐是糙米+白煮菜/蔬菜沙律，而晚餐則是番薯，重點是拒絕流質食物，提防水腫。

【朴信惠吃得清簡】

剛出道的朴信惠秀身材有一點點壯，而且也是胖就先胖臉的類型，在鏡頭前更是會被放大。可幸如今瘦下來，不但重拾高挑身材，更凸顯了一張瓜子臉。她的減肥食譜也十分簡單，早餐只吃青瓜+牛奶，午餐主食為白菜+少量糙米，而晚餐則是一條根青瓜，單看食材就有種吃不飽的感覺，看來要配合相當意志力才可以！

【3紙杯瘦身法】

除了個別女星的獨特瘦身食譜外，早前在韓國還流行過紙杯瘦身法，以紙杯量度食物的攝入量，再加上以顏色控制食欲（例如用藍色餐具）。

3紙杯瘦身法是指每餐的攝入量不超過3個紙杯，建議使用方法是早餐和午餐是1杯碳水化合物、1/2杯蛋白質、1杯蔬菜，總供2.5杯食物。晚餐則是1/2杯碳水化合物、1/2杯蛋白質、1杯蔬菜，總供2杯食物。此法可均衡飲食之餘，更可同時瘦身。

少女時代和朴寶藍也曾經用這個方法瘦下來，當然在食物的選擇上也有點建議。例如碳水化合物建議選五穀米/全麥麵包、蛋白質建議選白肉（如雞胸肉）或豆腐、雞蛋等植物蛋白、蔬菜則建議揀深色蔬菜，這樣一來所吸收的膳食纖維就會較豐富。

以上的瘦身術主要是以清淡食物、少分量為主，大家也可按個人情況加以調整。不過要注意不宜長期進行，在家也要配合運動。完成後也不能暴飲暴食或吃過量高油高鹽高糖食物，否則體重會反彈得更厲害。