三界五行：少言養氣　靜能生慧

與人相處要保持禮貌，同時不說閑話，不造謠，不挑撥離間，不作無目的無結果的爭議才說得上止語。(設計圖片)

止語，先要止心。相由心生，語也由心中生。沉默是金，先要自己內心「識寶」，知道心無怒火，口也不出妄語、誆語、惡語這樣的沉默才是金。佛家說：「一口無名火，燒毀功德林」，早前積的功德，即時自毀。應該內心無念無住無罣礙，心如止水，寧靜清澈，回歸自然自在，頭腦清靜，智慧靈感豐沛，成就了「靜能生慧」的功德。由不損人開始，得到利己的福報。

業報，往往是互為因果。止語止諍的同時，心中與對方的怨懟，也不再存在，不要說是「隔夜仇」，就連「即秒仇」也立即消滅於無形。心無妄念，口就無妄語；口無妄語，心就無妄念。自己清靜了，給自己更多空間，也給別人更多空間。在熱閙都市的擠迫環境，不花一分錢就可以得到無限空間，不必付出數以萬元計算的每實用面積平方呎價，多划算。

但是，凡事「過猶不及」，在現實生活，止語並非裝聾扮啞，整天「粒聲唔出」，像「惱了成村人」似的，應該是，不說人閑話，不造謠傳謠，不挑撥離間，不作無目的無結果的爭議。禮貌的打招呼，主動釋出善意，作有益有建設性的建議，勸人向善，仍然是必須的。例如，受人恩惠，得人幚忙，不可以因止語而「多謝」、「唔該」都無句。媽咪、奶奶、老婆煲湯煮餸你飲食，問你好不好味？你止語不答，實在是無禮之極！平時少言的人，適當時候說得體的話，是修養的高境界。

方向宇