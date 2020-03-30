今晚食乜：肉丸加麵包　原來咁好食

外出餐廳吃的肉丸，如果偷工減料，就會發現粉多過肉，IG@immaculatebites就教大家做真材實料的焗肉丸。用浸泡過牛奶的麵包，加免治豬肉和牛肉，以及多種調味料和芝士碎等搓成肉丸。想質感更結實香口，不妨棄烚改焗，焗前噴點橄欖油，便不怕焗烤時變乾。

在烘焗時，可預備番茄醬汁，先爆香洋葱粒，然後加入番茄醬、調味料和肉湯煮至濃稠。肉湯方面，大家可按個人喜好選擇雞湯或牛肉湯。煮得差不多時，放入肉丸再翻滾便完成，由於肉丸已熟透，故不用煮太久以免影響口感，香濃幼滑的番茄醬配口感豐富的肉丸，味道濃郁之餘，真材實料的肉丸也不怕吃到一口粉，配意粉或米飯來吃，汁都撈埋。

肉丸材料：

牛奶 半杯

白麵包 2片

免治牛肉 1磅

免治豬肉 半磅

洋葱蓉 半杯

蒜蓉 2瓣

番荽碎 1/4杯

羅勒碎 2湯匙

帕爾馬芝士碎 1/3杯

鹽 1茶匙

辣椒碎 半茶匙

胡椒粉 半茶匙

黑胡椒 1/4茶匙

雞蛋 1隻

橄欖油噴霧 適量

茄醬材料：

橄欖油 半杯

洋葱粒 1個

蒜蓉 2至3茶匙

番茄醬 1罐

意大利香草碎 2茶匙

白胡椒 1茶匙

煙熏紅椒粉 1茶匙

咖喱粉 1/4茶匙

肉湯 1至2杯

番荽碎 適量

做法：

1.麵包切成小塊，加牛奶拌勻浸透。

2.免治牛肉、豬肉、蒜蓉、洋葱蓉、番荽碎、羅勒碎、芝士碎、黑胡椒、胡椒粉、辣椒碎、鹽、雞蛋和麵包牛奶拌勻。

3.分成均等份後搓成肉丸，放在焗盤上，噴橄欖油，以攝氏190度焗15分鐘。

4.用茄醬材料的橄欖油炒香洋葱粒，放入番茄醬、調味料和肉湯煮至濃稠。

5.放入肉丸煮滾，上桌前灑上番荽碎即成。