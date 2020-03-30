今晚食乜：肉丸加麵包 原來咁好食
2020年03月30日 15:00
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今晚食乜：肉丸加麵包 原來咁好食（互聯網）
外出餐廳吃的肉丸，如果偷工減料，就會發現粉多過肉，IG@immaculatebites就教大家做真材實料的焗肉丸。用浸泡過牛奶的麵包，加免治豬肉和牛肉，以及多種調味料和芝士碎等搓成肉丸。想質感更結實香口，不妨棄烚改焗，焗前噴點橄欖油，便不怕焗烤時變乾。
在烘焗時，可預備番茄醬汁，先爆香洋葱粒，然後加入番茄醬、調味料和肉湯煮至濃稠。肉湯方面，大家可按個人喜好選擇雞湯或牛肉湯。煮得差不多時，放入肉丸再翻滾便完成，由於肉丸已熟透，故不用煮太久以免影響口感，香濃幼滑的番茄醬配口感豐富的肉丸，味道濃郁之餘，真材實料的肉丸也不怕吃到一口粉，配意粉或米飯來吃，汁都撈埋。
肉丸材料：
牛奶 半杯
白麵包 2片
免治牛肉 1磅
免治豬肉 半磅
洋葱蓉 半杯
蒜蓉 2瓣
番荽碎 1/4杯
羅勒碎 2湯匙
帕爾馬芝士碎 1/3杯
鹽 1茶匙
辣椒碎 半茶匙
胡椒粉 半茶匙
黑胡椒 1/4茶匙
雞蛋 1隻
橄欖油噴霧 適量
茄醬材料：
橄欖油 半杯
洋葱粒 1個
蒜蓉 2至3茶匙
番茄醬 1罐
意大利香草碎 2茶匙
白胡椒 1茶匙
煙熏紅椒粉 1茶匙
咖喱粉 1/4茶匙
肉湯 1至2杯
番荽碎 適量
做法：
1.麵包切成小塊，加牛奶拌勻浸透。
2.免治牛肉、豬肉、蒜蓉、洋葱蓉、番荽碎、羅勒碎、芝士碎、黑胡椒、胡椒粉、辣椒碎、鹽、雞蛋和麵包牛奶拌勻。
3.分成均等份後搓成肉丸，放在焗盤上，噴橄欖油，以攝氏190度焗15分鐘。
4.用茄醬材料的橄欖油炒香洋葱粒，放入番茄醬、調味料和肉湯煮至濃稠。
5.放入肉丸煮滾，上桌前灑上番荽碎即成。