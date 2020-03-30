今晚食乜：肉丸加麵包　原來咁好食

2020年03月30日 15:00
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    今晚食乜：肉丸加麵包　原來咁好食（互聯網）
    外出餐廳吃的肉丸，如果偷工減料，就會發現粉多過肉，IG@immaculatebites就教大家做真材實料的焗肉丸。用浸泡過牛奶的麵包，加免治豬肉和牛肉，以及多種調味料和芝士碎等搓成肉丸。想質感更結實香口，不妨棄烚改焗，焗前噴點橄欖油，便不怕焗烤時變乾。
    在烘焗時，可預備番茄醬汁，先爆香洋葱粒，然後加入番茄醬、調味料和肉湯煮至濃稠。肉湯方面，大家可按個人喜好選擇雞湯或牛肉湯。煮得差不多時，放入肉丸再翻滾便完成，由於肉丸已熟透，故不用煮太久以免影響口感，香濃幼滑的番茄醬配口感豐富的肉丸，味道濃郁之餘，真材實料的肉丸也不怕吃到一口粉，配意粉或米飯來吃，汁都撈埋。
    肉丸材料：
    牛奶　半杯
    白麵包　2片
    免治牛肉　1磅
    免治豬肉　半磅
    洋葱蓉　半杯
    蒜蓉　2瓣
    番荽碎　1/4杯
    羅勒碎　2湯匙
    帕爾馬芝士碎　1/3杯
    鹽　1茶匙
    辣椒碎　半茶匙
    胡椒粉　半茶匙
    黑胡椒　1/4茶匙
    雞蛋　1隻
    橄欖油噴霧　適量
    茄醬材料：
    橄欖油　半杯
    洋葱粒　1個
    蒜蓉　2至3茶匙
    番茄醬　1罐
    意大利香草碎　2茶匙
    白胡椒　1茶匙
    煙熏紅椒粉　1茶匙
    咖喱粉　1/4茶匙
    肉湯　1至2杯
    番荽碎　適量
    做法：
    1.麵包切成小塊，加牛奶拌勻浸透。
    2.免治牛肉、豬肉、蒜蓉、洋葱蓉、番荽碎、羅勒碎、芝士碎、黑胡椒、胡椒粉、辣椒碎、鹽、雞蛋和麵包牛奶拌勻。
    3.分成均等份後搓成肉丸，放在焗盤上，噴橄欖油，以攝氏190度焗15分鐘。
    4.用茄醬材料的橄欖油炒香洋葱粒，放入番茄醬、調味料和肉湯煮至濃稠。
    5.放入肉丸煮滾，上桌前灑上番荽碎即成。
    網址：https://www.instagram.com/p/B95WTa7h8np/