【坐月湯水】陳皮木瓜通草瘦肉湯 通乳理氣

婦女產後第一周的飲食着重調整腸胃，也需要通乳，讓媽媽容易「上奶」。（設計圖片）

產後第一周的飲食關鍵是調整腸胃，由於生產後腸胃需要時間復位，產婦的食欲欠佳，這段時間宜少吃多餐，飲食必須清淡，以豬肉、陳皮、淮山及百合為主食，多吃米飯補充體力。

【陳皮木瓜通草瘦肉湯】

適用︰第1周

熱量︰628大卡

功效：通乳、補氣理氣、養血和胃、祛濕利尿

材料︰

木瓜 半個

瘦肉 300克

通草 3湯匙

陳皮 1角

步驟︰

1.木瓜去皮洗淨，切開去核，後切成塊狀，備用。

2.陳皮用清水浸軟，去瓤洗淨。

3.通草洗淨；瘦肉洗淨後，切件汆水備用。

4.煲中注入8碗清水，放入陳皮，以大火煮滾後改小火，放入所有材料煲2小時即可。

注意︰欲回乳者不宜飲用

Profile

佘曉怡註冊中醫師

香港大學中醫學碩士、香港中文大學專業進修學院中醫課程兼職導師、國際中醫藥膳自療學會暨藥膳學院院長等，致力推廣中醫藥膳，提倡醫食同源、食其時、百骸理的飲食文化，以求體會養生及治未病的內經精神。最新著作有《中醫寫給新手媽媽的坐月天書》。