【繽FUN劇場】辦公室溝女　男人信甚麼

唔知大家有冇試過畀人用撩妹去撩呢？

各位靚女同事，有冇試過被男仔用「撩妹金句」，搞到個心仔卜卜跳呢？

「如果你係畫家？咁我係咩？」「唔知呀！」「係插畫家！」

「唐憎嘅任務係取西經，咁我嘅任務係咩？」「唔知呀！」「係娶你！」

「將來你結婚，我一定會嚟！」「多謝你呀！」「因為我會係你嘅新郎！」

「你知唔知道我最鍾意乜嘢形狀？」「唔知呀！」「係方形呀，因為你喺我心目中好正呀！」

「你知唔知呢個世界上最凍嘅地方喺邊呀？」「唔知呀！」「係冇你嘅地方！」

Wow！真係聽到大家都毛管戙呀！不過講起撩妹金句，不得不提台灣著名Youtuber波特王，事關佢撩妹真係撩到出神入化，而佢Facebook嘅粉絲人數，仲有119萬添，認真犀利呀！

由於呢股「撩妹熱」太強勁，搞到無綫嘅網上平台「See See TVB」之前都搞咗個撩妹遊戲，參加者有林凱恩、謝東閔、陳苑澄等等，邊個忍唔到笑就輸，結果林凱恩、陳苑澄都大敗呀，似乎女仔玩呢個遊戲相對比較受落喎！

而今集《繽FUN劇場》，故事主人翁阿基就用經典「撩妹金句」撩盡公司嘅妹妹仔，包括Sherman、曉柔、嘉琪、斯菲，而精警嘅句式仲令佢哋「紅都面晒」！阿基居然一撩四咁花弗，男人果然信唔過呀！

不過可惜嘅係，阿基本來以為可以「得米」，點知就殺出咗一個「程咬金」，令到阿基嘅「奸計」未能得逞！究竟係邊個從中作梗，想知道嘅話，咁就一定要留意《繽FUN劇場》啦！